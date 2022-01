Auch die Liste seiner Auslandseinsätze ist lang. Er half Tsunami-Opfern in Sri Lanka genauso wie Flutopfern in Rheinland-Pfalz und engagiert sich in der Flüchtlingshilfe am Mittelmeer: "Niemand kann durch ein Bild, durch einen Film wissen, was es bedeutet, Menschen kurz vor dem Ertrinken aus dem Wasser zu ziehen. Das lassen Deutschland und Europa aber zu."