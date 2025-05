"Wir hoffen sehr, dass wir in Deutschland nie an diesen Punkt kommen, wie wir das gerade in den USA und in UK beobachten", sagt Kalle Hümpfner. Gemeint sind unter anderem die transfeindlichen Gesetzesinitiativen, die es seit Jahren in den USA gibt. Der wiedergewählte Präsident Trump gebe der Strömung wieder Aufwind.