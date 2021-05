Die drei Bewerber um das Bundeskanzleramt sind erstmals zu einer gemeinsamen Wahl-Debatte zusammengetroffen. Im Europaforum des WDR diskutierten Annalena Baerbock (Grüne) und Olaf Scholz (SPD) , der CDU-Vorsitzende Armin Laschet war per Video zugeschaltet. Der Ton blieb sachlich, auch wenn es sich Baerbock nicht nehmen ließ, Laschet mehrmals genüsslich an das noch fehlende Wahlprogramm der Union zu erinnern.

Den größten Streit gab es um die Militärausgaben. Unions-Kanzlerkandidat Laschet forderte seine Mitbewerber auf, sich klar zum Zwei-Prozent-Ziel für Verteidigungsausgaben zu bekennen. In einer Diskussionsrunde im Europaforum des WDR warf er ihnen vor, sie würden in dieser Frage "drumrumreden".

Scholz entgegnete, er habe als Finanzminister dafür gesorgt, dass der Verteidigungshaushalt in jedem Jahr gestiegen sei. Es sei richtig, mehr Geld für die Bundeswehr auszugeben, sagte der SPD-Politiker, wollte sich aber nicht auf die zwei Prozent festlegen. Er wies darauf hin, dass ein Wirtschaftsboom im kommenden Jahr zur Folge hätte, dass der Prozentsatz sinken würde, selbst wenn Deutschland mehr Geld für Verteidigung ausgeben würde.

Baerbock schloss an, das zeige, wie absurd dieses Ziel sei. Sie teile aber die US-Position, dass sich die Europäer mehr um ihre Sicherheit kümmern müssten. Sie regte an, Europa sollte für die Nato ein Cyber-Abwehrzentrum betreiben: "Das ist mein Vorschlag an die Amerikaner."