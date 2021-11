Datenschutz im Internet Was sich durch das neue Cookie-Gesetz ändert

Richtlinien der EU sind allerdings nicht unmittelbar bindend. Sie müssen in nationale Gesetze gegossen werden. In Deutschland ist das bis heute nicht passiert. Das soll sich nun mit dem TTDSG ändern.

Zunächst wenig. Schon seit 2018 gibt es auf allen Websites in der EU, die Cookies speichern, sogenannte "Cookie-Banner". Sie fragen beim Nutzer ab, ob er in das Setzen von Cookies einwilligt.

Der Bundesgerichtshof hat 2020 entschieden, dass auch in Deutschland die Pflicht zu Cookie-Bannern gilt, obwohl die E-Privacy-Richtlinie damals noch nicht per nationalem Gesetz umgesetzt war. Ab 1. Dezember gilt nun also per Gesetz, was ohnehin schon höchstrichterliche Praxis war.