Trotzdem sollte das Zukunftszentrum kein Pilgerort für Ostalgiker werden. Selbst wenn der Reiz groß ist, hier nur die ostdeutsche Perspektive in den Blick zu nehmen als eine Art Wiedergutmachung für die Vernachlässigung in den letzten Jahrzehnten. Als Vorbild könnte das Dokumentationszentrum der Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung gelten. Die Initiatoren widerstanden dem Drängen der Vertriebenen, hier allein das Leid der deutschen Vertriebenen nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs in den Mittelpunkt zu stellen und somit auch einer historischen Verklärung zu erliegen. Und dieser Gefahr sollte auch das Zukunftszentrum Deutsche Einheit nicht erliegen.



Denn der Begriff Deutsche Einheit im Namen bedeutet auch, die Sicht der Westdeutschen einzubeziehen. Besonders auch jene, die nach 1990 in die neuen Länder gingen, sollten ihre Einheitserfahrung einbringen. Was ebenfalls kaum eine Rolle spielt, dass es auch im Westen einen Umbruch für alle Regionen entlang der einstigen innerdeutschen Grenze und der Grenze zu Tschechien gab. Nach dem Fall des Eisernen Vorhangs entfiel die Zonenrandförderung und führte dort zu einem wirtschaftlichen Aderlass.



Nicht zu vergessen: Gerade in den 90er-Jahren gab es auch in westdeutschen Industrieregionen wie Saarland und Ruhrgebiet mit dem Ausstieg aus der Steinkohle und dem Niedergang der Eisen- und Stahlindustrie einen massiven wirtschaftlichen Wandel, der oft von den Ostdeutschen ausgeblendet wird. Und auch die Europäische Perspektive ist wichtig. Denn der demokratische Umbruch jenseits des Eisernen Vorhangs nahm nicht in der DDR, sondern in Polen und Ungarn seinen Anfang. Diese Perspektive als auch die Ähnlichkeit von demokratiekritischen bis hin zu autoritären Tendenzen sollten wir auch nicht aus dem Blick lassen.