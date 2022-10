Der Osten, die Einheit und ich

Torben Lehning, stammt aus Kassel und berichtet mittlerweile für den MDR aus Berlin Bildrechte: MDR/Tanja Schnitzler Liebe Leserinnen und Leser, mein Name ist Torben Lehning, ich bin 31 Jahre alt, wurde in Kassel geboren und das hier ist mein Artikel über den Stand der deutschen Einheit. Vielleicht mussten Sie jetzt lachen oder mit dem Kopf schütteln. Sicherlich haben Sie bereits festgestellt, dass ich, als die Mauer fiel, noch nicht einmal eine Idee war, sondern vielmehr Quark im Schaufenster – dazu noch in einem Wessi-Schaufenster.

Verwandtschaft im Osten hat meine Familie keine und Wendeerfahrungen kannte ich bis zum Ende meiner Kindheit nur aus Reportagen und dem nordhessischen Geschichtsunterricht. Sicher, böse Zungen würden behaupten, dass es in Kassel aufgrund seiner pittoresken Nachwendebauten mehr nach Magdeburg als nach München aussieht und vielleicht stimmt das auch. Doch wie dem auch sein mag – nach meinem Abitur zog es mich in den Osten und nicht den Westen. Letzteren kannte ich ja schon. Gelandet bin ich mit einem Studienplatz in Jena und habe seitdem viel im Osten gelebt und gearbeitet. Bald durfte ich feststellen, dass es in Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt nicht überall so aussieht wie in meiner Heimatstadt, als ich sie verließ. Meine Ausbildung- und Arbeitsstationen in Dessau, Halle, Leipzig und Dresden haben mir das verdeutlicht. Im Bachelorstudium wurde ich von Freundinnen und Freunden gerne mal als "Wessi" bezeichnet. Das nahm mit der Zeit ab.

Unterschiede, die mir auffielen