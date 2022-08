Die FDP hingegen verweist auf falsche Anreize, die eine Übergewinnsteuer bei Energieunternehmen setze. Deutschland würde seine Unternehmen im internationalen Vergleich bereits sehr stark besteuern, so die Lesart der Liberalen. Für den stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der FDP Fraktion, Christoph Meyer, sei eine Übergewinnsteuer gar "steuerliche Willkür und Gift für die Konjunktur in Deutschland."

Bundesfinanzminister Christian Lindner führt den wissenschaftlichen Beirat seines Ministeriums ins Feld und warnt, dass die Innovationskraft beeinträchtigt werden könne, sollte die Übergewinnsteuer kommen. So ginge es um dieselben Unternehmen, die man als starke Partner für die Energiewende brauche. Das Vorhaben Lindners, Entlastungen für Bürgerinnen und Bürger durch den Kampf gegen die kalte Progression zu schaffen, würde nicht ausreichen, meinen die Koalitionspartner.

Die Suche nach dem Geld

Um weitere Hilfspakete zu finanzieren, blieben der Ampel zwei Mittel, so die finanzpolitische Sprecherin der Grünen, Katharina Beck. Man könne Schulden machen oder die Steuersätze erhöhen. "Wir haben zurzeit einen Koalitionspartner, der grundsätzlich zu beidem Nein sagt. Logisch betrachtet wäre eine Mischung am geeignetsten. Nur neue Schulden aufzunehmen, wäre den nachfolgenden Generationen gegenüber nicht gerecht", sagt Beck.

Nicht nur nachfolgende Generationen dürften es als ungerecht empfinden, wenn sie ab dem 1. Oktober eine Gasumlage an Energiekonzerne zahlen müssen, ein bis fünf Cent pro Kilowattstunde. Die genaue Berechnung steht noch aus. So oder so wird es die Hälfte aller deutschen Haushalte betreffen. Eine vierköpfige Familie könnte mit bis zu circa 1.000 Euro Mehrkosten im Jahr rechnen. Ohne weitere Entlastungspakete werden das viele nicht stemmen können.

Die Union sieht noch eine dritte Lösung. Die benötigten Milliarden für weitere Hilfspakete ließen sich auch aus dem bestehenden Ampel-Haushalt filtern, meint die finanzpolitische Sprecherin der CDU/CSU-Fraktion Antje Tillmann. Unnötige Entlastungen könne man streichen. So ließen sich mit einer Streichung des erhöhten Werbekostenfreibetrages bis zu 1,2 Milliarden Euro zusätzlich in die Staatskasse spülen, so Tillmann.

Schlichtung in Sicht?