Übergewinnsteuer SPD erwägt neue Steuer auf Kriegsgewinne

Was ist eine Übergewinnsteuer Eine Übergewinnsteuer ist eine Steuer auf Gewinne, die über einen "Normalgewinn" oder eine "Normalrendite" hinausgehen. Was als "Normal"- oder als "Über"-Gewinn gelten soll, kann verschieden berechnet werden. Möglich ist die Betrachtung eines längeren vorangegangenen Zeitraums. Übergewinnsteuern wurden insbesondere in Kriegszeiten erhoben, etwa in den USA und Großbritannien im Ersten und Zweiten Weltkrieg.