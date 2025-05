Auf MDR AKTUELL-Nachfrage gibt das thüringische Bildungsministerium an, dass es aktuell keine Kindergärten mit 24-stündiger Betriebserlaubnis in Thüringen gibt. Im Land Sachsen-Anhalt gibt es derzeit zwei Kindertageseinrichtungen, die eine 24-Stunden-Betreuung anbieten: Die Kita "Schlumpfen-Eck" in Halle und das "Zwergenstübchen" in Hettstedt, schreibt das dort zuständige Ministerium. Das sächsische Ministerium konnte keine Angabe machen.