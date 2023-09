"Im Szenario werden Cyberangriffe auf öffentliche Verwaltung angenommen", erklärt der Pressesprecher. "Diese waren vorab angekündigt und eine Liste potenzieller Opfer veröffentlicht worden." In dem fiktiven Szenario komme es zu teilweisen gravierenden Einschränkungen und Ausfällen bei mehreren Landes- und Bundesbehörden. Auch werde das Thema in dem fiktiven Szenario von den Medien und Sozialen Medien aufgegriffen.



Durch die unterschiedlichen Ziele und Interessen der Übungsbeteiligten werden bei unterschiedlichen Akteuren unterschiedliche Aspekte im Fokus stehen, wie das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe erklärte. So könne sich ein Land zum Beispiel dafür entscheiden, einen Schwerpunkt auf die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zu legen.