Makeiev-Besuch in Dresden Ukrainischer Botschafter: Kein Verständnis für Kritik an Waffenlieferungen

Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Oleksii Makeiev, hat sich ablehnend zur Kritik an Waffenlieferungen geäußert. Makeiev sagte MDR AKTUELL, wer Waffen ablehne, lasse die Menschen in der Ukraine sterben. Bei seinem Antrittsbesuch traf Makeiev auch den sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer zu Gesprächen.