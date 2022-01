Ukraine-Debatte im Bundestag "Wer redet, schießt nicht."

Wie bereits in Moskau vor einer Woche, macht Außenministerin Annalena Baerbock deutlich, dass der russische Truppenaufmarsch an der Grenze zum Nachbarland als deutliche Drohung empfunden wird und man eine Veränderung der europäischen Friedensordnung nicht ohne harte Sanktionen als Gegenmaßnahme hinnehmen wird. Allerdings lehnt sie auch erneut Waffenlieferungen in die Ukraine ab, weil sich dadurch "Türen für Deeskalation verschließen könnten, die sich gerade wieder zaghaft öffnen". Sie kündigt für die nächste Zeit eine gemeinsame Reise mit dem französischen Außenminister an die Frontlinie in der Ostukraine an.