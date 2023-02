Andere Länder, wie Frankreich oder die Niederlande, stehen Kampfjet-Lieferungen grundsätzlich offener gegenüber. Kajsa Ollongren ist die niederländische Verteidigungsministerin: "Wir stehen in engem Kontakt mit der ukrainischen Armeeführung. Ich habe auch gerade mit meinem Kollegen Olexij Resnikow [ukrainischer Verteidigungsminister, d. Red.] gesprochen und es ist wahr, dass es die Forderung gibt, F16-Kampfjets zu schicken."

Man beschäftige sich damit sehr ernsthaft. Das sei natürlich ein sehr komplexes Waffensystem, man müsse mit den eigenen Partnern und auch den USA reden, ob das möglich sei. Das werde Zeit dauern und finde am besten hinter verschlossenen Türen statt, erklärt die Verteidigungsministerin.

Solange es kein OK aus Washington gibt, will kaum jemand Kampfflugzeuge liefern. Auch die britische Regierung, die den ukrainischen Wünschen bisher immer offener gegenüberstand als die meisten EU-Staaten, macht keine konkreten Zusagen.

Ein Jahr nach Beginn der russischen Invasion in der Ukraine sei man nun an einem Punkt, wo die militärische Hilfe im höchstmöglichen Umfang verstärkt werden müsse. Und man sei dazu bereit, um die Ukraine tatsächlich in die Lage zu versetzen, den Sieg zu erringen, sagt Heger.