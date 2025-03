Agnieszka Brugger, stellvertretende Vorsitzende der Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen im Bundestag, kann sich eine Kostenrückerstattung überhaupt nicht vorstellen – im Gegenteil: "Meines Wissen plant – aus guten Gründen – keine einzige demokratische Partei in Deutschland, die Ukraine jetzt zur Kasse zu bitten mitten in diesem seit vielen Jahren tobenden Krieg. In der Ukraine selbst ist natürlich das größte Leid entstanden von den vielen unschuldigen Opfern bis zu der komplett zerstörten Infrastruktur in großen Teilen des Landes. Die Rechnungen dafür sollte man dem Kreml und Wladimir Putin schicken."