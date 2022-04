Roland Kather ist ehemaliger Bundeswehr-General des Heeres und war dort in verschiedenen Funktionen tätig, unter anderem als Kommandeur einer Panzergrenadierdivision in Leipzig. Bis 2011 war er außerdem der Deutsche Militärische Vertreter in den Militärausschüssen von NATO und EU. Zum MDR sagte Kather, dass zwei bis sechs Monate zur Gepard-Ausbildung der ukrainischen Soldaten und Soldatinnen einplant werden müsse, je nach Voraussetzung. Also ob etwa Vorkenntnisse vorhanden seien. "Es wäre verantwortungslos, Soldaten und Soldatinnen nicht perfekt ausgebildet in einen brutalen Vernichtungskrieg zu schicken", sagte Kather.