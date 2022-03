Man glaubt ja den Medien und Eliten hier in Deutschland sowieso nichts. Entsprechend muss auch die Berichterstattung über die Ukraine verlogen, falsch oder mindestens nicht ganz richtig sein. Und es muss mehr dahinterstecken. Das ist die typische verschwörungstheoretische Vermutung. Konkret ist also nicht nur Putin schuld am Krieg, sondern die Nato mindestens genauso. Hinter dem Krieg stehen diesen Vorstellungen zufolge eigentlich die Amerikaner und dahinter letztendlich eine jüdische Weltverschwörung – so der harte Kern dieser antisemitischen Erzählung. Das Zuspitzung davon sehen wir auf Demos der "Freien Sachsen", wo behauptet wird, Soros und Rothschild verdienten am Krieg. Wie gesagt, wird außerdem die russische Propaganda übernommen, wonach zum Beispiel Wolodymyr Selenskyj eine Marionettenregierung des Westens führt oder es um eine Demokratisierung und Entnazifizierung der Ukraine geht. Falschnachrichten und harte Verschwörungserzählungen gehen Hand in Hand.