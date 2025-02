Bildrechte: IMAGO / Christian Spicker

UN-Sicherheitsrat CDU-Außenpolitiker Hardt kritisiert russlandfreundliche Ukraine-Resolution

26. Februar 2025, 05:00 Uhr

Der CDU-Außenpolitiker Jürgen Hardt hat Kritik an einer vom UN-Sicherheitsrat verabschiedeten russlandfreundlichen Resolution zum Ukraine-Krieg geäußert. Dies sei ein falsches Signal an die Ukraine. In der von den USA eingebrachten Resolution wurde ein schnelles Kriegsende gefordert, ohne Russland als Aggressor zu benennen.