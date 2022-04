Neben Lieferung von "Gepard"-Panzern sollen schwere Waffen über einen Ringtausch mit anderen EU-Staaten an die Ukraine gehen.

Verteidigungsministerin Christine Lambrecht weist Kritik an Bundesregierung zurück.

Ampel-Fraktionen im Bundestag legen Antrag für Bundestag zur Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine vor.

Deutschland will der Ukraine den Kauf deutscher Panzer ermöglichen, Lieferungen weiterer schwerer Waffen fördern und ukrainische Soldaten ausbilden. Die Bundesregierung gebe grünes Licht für die Lieferung gebrauchter Flugabwehrpanzer des Typs "Gepard" an die Ukraine, sagte Verteidigungsministerin Christine Lambrecht bei einem Treffen mit Amtskollegen auf der US-Basis Ramstein in Rheinland-Pfalz.

Verteidigungsministerin Christine Lambrecht. Bildrechte: IMAGO / Political-Moments Deutschland werde darüber hinaus die Lieferung schwerer Waffen im Ringtausch-Verfahren ausbauen, sagte Lambrecht. "Damit die Ukraine schnell auch an schwere Waffen kommt, die keine lange Ausbildung erfordern, haben wir mit unseren Partnern in Osteuropa einen Ringtausch initiiert", sagte die SPD-Politikerin. "Sie geben Gerät aus sowjetischer Produktion an die Ukraine und wir füllen diese Lücken auf. Hier kann man noch mehr tun, wir sind dazu bereit."