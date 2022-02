Der energiepolitische FDP-Fraktionssprecher Michael Kruse plädierte hingegen für den Weiterbetrieb moderner Kohlekraftwerke. "Ich meine, wir wären klug beraten, den Rückbau von modernen Grundlastkraftwerken wie dem Kraftwerk in Hamburg-Moorburg auszusetzen", sagte er der "Welt".

Auch der Bundesverband mittelständische Wirtschaft fordert einen Weiterbetrieb von Kohlekraftwerken. Es drohe ein flächendeckender Blackout, sagte Verbandspräsident Markus Jerger der Deutschen Presse-Agentur: "Die Zeit des energiepolitischen Wunschdenkens ist vorbei. Die Bundesregierung muss ihre Energiepolitik den neuen Realitäten anpassen." Die Ampelkoalition hatte in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart, den Kohleausstieg "idealerweise" von 2038 auf 2030 vorzuziehen .

Auch die Debatte um den deutschen Atomausstieg ist durch den Ukraine-Krieg neu entfacht worden. Der Chef des Münchener Ifo-Instituts, Clemens Fuest, plädierte für eine spätere Abschaltung der letzten Atomkraftwerke. Fuest sagte im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung", die noch im Betrieb befindlichen Atomkraftwerke sollten weiter laufen, "bis die Abhängigkeit von russischem Erdgas überwunden ist, also voraussichtlich mehrere Jahre".

Die Betreiber der drei noch aktiven Atomkraftwerke lehnen eine längere Laufzeit allerdings ab. "Der Gesetzgeber hat vor Jahren entschieden, dass Kernkraft in Deutschland keine Zukunft hat. Kurz vor Abschalten in Deutschland eine Debatte darüber zu starten, ist befremdlich", sagte ein Sprecher des Energiekonzerns Eon. Ähnlich äußerte sich EnBW. Der RWE-Konzern verwies auf eine frühere Aussage von RWE-Chef Markus Krebber, der gesagt hatte: „Das Thema Kernkraft ist in Deutschland vom Tisch. Kurzfristig wäre es gar nicht möglich, die Kernkraftwerke wieder hochzufahren.“