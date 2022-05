Man hätte sich so klare Worte von Olaf Scholz schon letzten Donnerstag im Bundestag gewünscht in der Debatte um die Lieferung schwerer Waffen in die Ukraine. Insofern war es ein Akt der Arroganz und der Herablassung, statt dem Parlament Rede und Antwort zu stehen, nach Japan zu reisen.

Aber vielleicht war das ZDF auch gut gewählt. Immerhin haben ihm dort 2,7 Millionen Menschen zugehört. Auf alle Fälle mehr als Leser des Magazins "Der Spiegel" oder der Zeitung "Die Welt", in denen der Kanzler in der vergangenen Woche den Werbefeldzug für seine Politik begann. Im ZDF-Interview hat man einen Scholz erlebt, der Fragen wirklich beantwortete und statt seiner langen Phrasensätze endlich mal Klartext redete.

Möglicherweise begreift jetzt mancher auch in den eigenen Reihen, warum Olaf Scholz beim Thema schwere Waffen so zögerlich war. Er machte deutlich, dass die Bundesregierung mit der Lieferung der "Gepard"-Flugabwehrpanzer sich auf dem schmalen Grat zwischen Defensiv- und Angriffswaffen bewege. Mit Panzern vom Typ "Leopard 1" könnte man diese Linie verlassen. Und dazu ist er offenbar noch nicht bereit, auch weil er Ängste in der Bevölkerung ernst nimmt. Scholz will sich offensichtlich in seinem Handeln weder durch die Opposition, noch durch lautstarke Kritiker in den eigenen Reihen treiben lassen.