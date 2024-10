Der BiB-Studie zufolge gaben weitere 30 Prozent an, derzeit eine Arbeit zu suchen. Als Hindernisse bei der Arbeitssuche nannte BiB-Direktorin Katharina Spieß fehlende Deutschkenntnisse und zu langwierige Anerkennungsverfahren für in der Ukraine erworbene Berufsabschlüsse. So gaben 92 Prozent der arbeitsuchenden Ukrainer an, entweder einen Sprachkurs zu besuchen oder noch keine ausreichenden Deutschkenntnisse zu haben.