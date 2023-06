Neutrale Informationen werden geschätzt

Immer wieder weisen Befragte darauf hin, dass ihnen unabhängige, neutrale und ausgewogene Berichterstattung wichtig ist. So meint die 59-jährige Sibylle aus Dresden: "Die ARD hat ja einen klar definierten Auftrag. So gesehen ist es meines Erachtens wichtig, dass möglichst sachlich und objektiv informiert wird und dass Beiträge ein gewisses Niveau haben, so dass man sich von Privatsendern abgrenzt." Auch MDRfragt-Mitglied Veronika (69 Jahre) aus dem Ilm-Kreis findet, es komme auf eine kritische und umfängliche Themenauswahl bei der Berichterstattung an. "Und keine Bewertung bei den Nachrichten. Bewertungen haben hier nichts verloren."

Vielen ist Meinungsvielfalt wichtig

Andere Befragte verweisen darauf, dass aus ihrer Sicht die strikte Trennung von Nachricht und Meinung zum Auftrag der Öffentlich-Rechtlichen gehört, ebenso das Abbilden der Meinungsvielfalt. So fasst etwa die Leipzigerin Erika (71 Jahre) ihre Sicht zusammen: "Die Inhalte sollten ausgewogen und vielseitig sein; Meinungen wiedergeben, aber keine 'Meinungsmache' betreiben. Keine einseitige Rhetorik, sodass der Bürger sich eine eigene Meinung anhand von umfassenden Fakten bilden kann." Ähnlich sieht es beispielsweise auch die 54-jährige Ines aus Zwickau: "Ein gutes Programm wäre eines ohne Framing, ohne Erziehungsversuche, ohne Abwertung anderer Meinungen, ohne Moralisieren. Einfach eine neutrale Information und Unterhaltung!"

Ich nutze nur den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und kann mir nicht vorstellen, dass es ihn eines Tages nicht mehr geben sollte. MDRfragt-Mitglied Cornelia, 53 Jahre, aus Halle

Und Cornelia aus Halle schreibt, sie nutze ausschließlich den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und könne sich nicht vorstellen, dass es ihn eines Tages nicht mehr geben könnte. "Andere Sender schaue und höre ich eher nicht, da gibt es für meinen Geschmack zu viel Werbung und ein eher oberflächliches, oft auf Sensationen ausgerichtetes, kurzsichtiges Nachrichten- und Informationsangebot", so die Meinung der 53-Jährigen.

Kritisch und abwechslungsreich soll es sein

Dabei finden zahlreiche Befragte, dass in den ARD-Berichten nicht immer kritisch genug mit dem Handeln der Regierungen auf Bundes- und Länderebene umgegangen wird. So meint etwa Katrin aus dem Landkreis Börde: "Regierungshandeln wird zu selten kritisch hinterfragt". Die 58-Jährige ergänzt: "Der Osten wird mir zu negativ dargestellt. Meinungsvielfalt wird zu wenig abgebildet." Und der 20 Jahre alte Markus aus Leipzig wünscht sich eine Ausgewogenheit zwischen guten und schlechten Nachrichten: "Ich finde die Berichterstattung im Groben und Ganzen gut, allerdings kommen extrem viele schlechte Nachrichten in ihrem Programm. Eine Kategorie für beispielsweise neue Entdeckungen in der Wissenschaft oder generell auch gute Nachrichten über Erfolge der Politik wären wünschenswert."

Die Erwartungen an die Inhalte sind sicher so unterschiedlich wie auch die Zuschauer- und Hörergemeinde. MDRfragt-Mitglied Rudi, 68 Jahre, aus Leipzig

Die Rückmeldungen aus der Befragung zeigen aber auch: Was für den Einzelnen zum Auftrag der Öffentlich-Rechtlichen zählt, kommt auch auf dessen eigene Interessen und Nutzungsgewohnheiten an. Nicht nur Rudi aus Leipzig greift diesen Gedanken auf und meint "Die Erwartungen an die Inhalte sind sicher so unterschiedlich wie auch die Zuschauer- und Hörergemeinde." Er selbst halte wegen der vielen ungeprüften oder irreführenden Informationen im Netz, sogenannte Fake News, überprüfte und objektive Berichte, Reportagen und Dokumentationen für einen unverzichtbaren Teil des öffentlich-rechtlichen Angebotes, so der 68-Jährige.

Weniger Zuspruch für Quiz- und Spielshows oder Hörspiele

Auf die Frage, was zum Auftrag der ARD gehört, antwortete nur eine Minderheit der Befragten, dass aus ihrer Sicht Quiz- und Spielshows darunter fallen (37 Prozent). Das Betreiben von Orchestern, Bands und Chören hält jeder Vierte für Teil des ARD-Auftrages, etwas weniger als jeder Fünfte sieht das auch für Hörspiele so.

Weniger Krimi und mehr Realität MDRfragt-Mitglied Olaf, 57 Jahre, aus Hildburghausen

Eindeutige Antworten zur Frage, welche Programminhalte aus Sicht der Nutzerinnen und Nutzer weniger angeboten werden sollten, gibt es nicht. "Ich würde das Angebot von Quiz und Spielshow, Talkshow und Kochsendungen reduzieren", nennt MDRfragt-Mitglied Jürgen (67 Jahre) aus Dessau-Roßlau seine Beispiele – und ist mit dieser Aufzählung nicht allein. "Weniger Krimi und mehr Realität", schreibt etwa Olaf (57 Jahre) aus Hildburghausen. Die 32-jährige Jessica aus dem dem Landkreis Sömmerda findet hingegen: "Ich mag es, bei Serien mal abzuschalten vom Alltag."

Es kommt also stark auf die persönlichen Interessen, Hör- und Sehgewohnheiten an, wie auch das folgende Beispiel aus Chemnitz zeigt: "Ich gehöre zur Altersgruppe 20-30, schaue nicht gerne Krimis und interessiere mich auch nicht besonders stark für Fußball. Außer einigen Serien, welche auf ONE laufen, ist das Fernsehprogramm für meine Altersgruppe nicht zugeschnitten", formuliert es der 22-Jährige Wilhelm. "Da ich nicht so oft auf YouTube die Kanäle von funk schaue, fühle ich mich vom Fernsehangebot der ARD sowie der dritten Programme nicht angesprochen."

Weniger Wiederholungen

Ein Kritikpunkt, der von den Befragten immer wieder mit Blick auf das Programmangebot der ARD genannt wird: Es gebe zu viele Wiederholungen. "Ein gutes Programm besteht für mich nicht aus ständigen Wiederholungen. Besonders wichtig finde ich regionale Programme, da die Leute sich in erster Linie für IHRE Umgebung interessieren", formuliert dies etwa MDRfragt-Teilnehmerin Carmen (66 Jahre) aus Dresden. "Die ständigen uralten Wiederholungen abschaffen. Das Programm aktueller in jeder Hinsicht machen", meint die gleichaltrige Edith aus dem Landkreis Börde.