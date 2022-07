Der letzte bundesweite Aktionstag im September 2020, bei dem in ganz Deutschland Probealarme ausgelöst worden waren, hatte schwere Defizite in den Warnsystemen offenbart. Auch bei der Flutkatastrophe im vergangenen Jahr gab es viel Kritik, dass Warnungen teilweise zu spät herausgegeben wurden. 66 Prozent der MDRfragt-Teilnehmerinnen und -Teilnehmer bereitet das Sorge: Sie fürchten, dass auch in unserer Region im Katastrophenfall nur eine unzureichende Alarmierung stattfinden könnte. 31 Prozent sind da unbesorgter.