MDRfragt Inflation und Energiekrise - ist da noch Platz für den Klimaschutz?

Hauptinhalt

Der Krieg in der Ukraine hat in vielen Bereichen die Karten neu gemischt - auch beim Thema Klimaschutz. Vor dem Hintergrund der Energiesicherheit muss dieser nun neu gedacht werden. Doch in welche Richtung soll es gehen? Zurück zu fossilen Energien oder schnellerer Ausbau der erneuerbaren? Sagen Sie uns Ihre Meinung bei MDRfragt!