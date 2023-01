Obwohl der Kohleausstieg in Deutschland beschlossene Sache ist, werden auch heute noch Ortschaften für Tagebaue abgebaggert: So soll das nordrhein-westfälische Dorf Lützerath einem Kohletagebau weichen. Auch für den sächsischen Ort Mühlrose ist das geplant. Das stößt bei den MDRfragt-Teilnehmerinnen und -Teilnehmern jedoch mehrheitlich auf Ablehnung. So sind 57 Prozent nicht der Ansicht, dass in Deutschland noch Orte für den Kohleabbau aufgegeben werden sollten. Rund ein Drittel würde dies hingegen befürworten.