MDRfragt Ein Jahr Krieg in der Ukraine – wo stehen wir?

Am 24. Februar 2022 begann der russische Angriffskrieg auf die Ukraine – fast ein Jahr ist das nun her. Ein Jahr, in dem vielen Menschen vor Ort großes Leid widerfahren ist. Ein Jahr, das aber auch an uns hier in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen nicht spurlos vorüberging. MDRfragt: Wie geht es Ihnen in der aktuellen Situation? Und wie bewerten Sie rückblickend die Reaktionen auf den Krieg? Sagen Sie uns Ihre Meinung bei MDRfragt!