MDRfragt Wegen hoher Lebensmittelpreise verzichten viele auf Fleisch

Die MDRfragt-Teilnehmenden verzichten aber nicht nur auf bestimmte Lebensmittel, sie sparen auch noch auf anderen Wegen beim Essen. Insgesamt 85 Prozent haben angegeben, dass sie sich bei Lebensmitteln derzeit einschränken. Am häufigsten wurde dabei, wie bereits genannt, der Verzicht auf bestimmte Lebensmittel genannt. Jeder Zweite vermeidet zudem Lustkäufe und hält sich stattdessen strikt an den Einkaufszettel. 40 Prozent haben zudem angegeben, dass sie weniger Auswärts essen gehen. Und ein Viertel stellt sich jetzt öfter selbst an den Herd.