Bis Donnerstag, den 19. Januar, 12 Uhr, können Sie an der Befragung teilnehmen. Die Ergebnisse gibt es ab dem 23. Januar in den Programmen des MDR: Bei "Fakt ist!" wird an diesem Tag ausführlich über das Thema Arzenimittelmittelknappheit diskutiert. Und wie immer fassen wir alle Ergebnisse unter mdrfragt.de für Sie zusammen.