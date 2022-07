MDRfragt Steuerverschwendung oder verlängerungswürdig: Wie weiter mit dem 9-Euro-Ticket?

Am Montag beginnt der August und damit der vorerst letzte Monat, in dem das 9-Euro-Ticket gültig ist. Als Teil des Entlastungspakets sollte es den Nahverkehr attraktiver machen - allerdings waren überfüllte Züge und Verspätungen auch teilweise lästige Begleiterscheinungen. Was denken Sie: Ist das 9-Euro-Ticket eher Erfolg oder Reinfall? Welche Erfahrungen haben Sie mit dem Ticket gemacht? Und was soll nach dem August kommen? Sagen Sie es uns bei MDRfragt!