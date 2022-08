MDRfragt Große Unzufriedenheit mit Krisenmanagement der Regierung

Insgesamt zeigen sich 82 Prozent und damit die deutliche Mehrheit der MDRfragt-Mitglieder, die sich an der Befragung beteiligt haben, mit dem aktuellen Krisenmanagement der Bundesregierung unzufrieden. Nur 16 Prozent sind damit zufrieden.

Was sie an den Maßnahmen der Regierung kritisieren, schreiben die MDRfragt-Mitglieder in den Kommentaren: