MDRfragt Vollgas oder Sparflamme: Wie weiter mit dem Klimaschutz in der Energiekrise?

Hauptinhalt

Im November werden in Ägypten entscheidende Weichen für die künftigen weltweiten Klimaschutzanstrengungen gestellt: Dann kommen über 190 Nationen in Sharm El-Scheich auf der UN-Klimakonferenz zusammen. Doch der Fokus liegt in vielen Ländern derzeit auf der Bekämpfung von Inflation und Energiekrise sowie auf dem Ukraine-Krieg. Wie sehen Sie das: Wie viel Raum sollte der Klimaschutz neben den anderen Krisen einnehmen? Sagen Sie uns Ihre Meinung bei MDRfragt.