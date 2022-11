MDRfragt Boykottieren oder mitfiebern: Wie halten Sie es mit der Fußball-WM in Katar?

Am 20. November beginnt die Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar. Bereits im Vorfeld wurde viel darüber diskutiert. In der Kritik stand unter anderem die Situation der Gastarbeiter, die am Bau der Fußballstadien beteiligt waren. Zuletzt sorgte eine homophobe Äußerung des katarischen WM-Botschafters für Wirbel. Wie sehen Sie das? Ist Katar in Ihren Augen ein guter Austragungsort für die WM? Oder sollte die WM aufgrund der politischen und sozialen Situation im Land boykottiert werden? Sagen Sie uns Ihre Meinung bei MDRfragt.