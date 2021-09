Die Deutsche Umwelthilfe hat das Land Sachsen-Anhalt und den Freistaat Sachsen verklagt. Der Verein mit Sitz in Berlin, Radolfzell und Hannover hat nach Informationen des MDR Ende vergangener Woche zwei Verfassungsbeschwerden beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe eingereicht. In diesen sogenannten Klimaklagen wirft man beiden Ländern vor, keinen verbindlichen, gesetzlichen Klimaschutz auf Landesebene geschaffen zu haben. Dazu sei man aber durch das Pariser Klimaabkommen de facto verpflichtet.

Weder in Sachsen noch in Sachsen-Anhalt gibt es ein Landesklimaschutzgesetz. Initiativen dazu scheiterten bislang. In Sachsen existiert seit Juni dieses Jahres lediglich ein Energie- und Klimaprogramm Sachsen der Landesregierung. In Sachsen-Anhalt wurde von der noch amtierenden schwarz-rot-grünen Regierung vor zwei Jahren ein Klima-​ und Energiekonzept verabschiedet. Auch der neue Koalitionsvertrag von CDU, SPD und FDP in Sachsen-Anhalt sieht keinerlei Verschärfungen vor.