Wie die "Welt am Sonntag" unter Berufung auf Angaben aus der geschäftsführenden Bundesregierung berichtete, wurde die Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) aufgefordert, bis Juni ein Szenario für den Fall zu entwickeln, dass alle Evakuierungen sofort gestoppt werden. Die GIZ organisiert derzeit die vorübergehende Unterbringung der betreffenden Personen in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad. Die bisherigen Gesamtkosten für die Evakuierung von Afghanen seit der Machtübernahme der Taliban wurden in dem Zeitungsbericht mit rund 183 Millionen Euro angegeben.