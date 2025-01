Migrationspolitik Merz fordert von SPD und Grünen Zustimmung zu Migrations-Anträgen

Hauptinhalt

27. Januar 2025, 14:55 Uhr

Unionskanzlerkandidat Friedrich Merz hält an seinen Plänen für eine Verschärfung der Migrationspolitik unverändert fest. In diesem Zusammenhang appellierte der CDU-Politiker an SPD und Grüne, den Anträgen der Union zuzustimmen. Ein entsprechender Gesetzesentwurf soll noch in dieser Woche im Bundestag zur Abstimmung gestellt werden.