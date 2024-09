Vertreter der Fraktion von CDU und CSU im Bundestag nehmen nun doch an den Gesprächen im Bundesinnenministerium zur Verschärfung der Migrationspolitik teil. Unions-Parlamentsgeschäftsführer Thorsten Frei sagte am Vormittag in Berlin: "Wir werden sehen, ob wir die gleiche Sichtweise haben und gemeinsam vorgehen können." Bei dem ab 15 Uhr geplanten Treffen werde sich schnell zeigen, ob es schon eine abgestimmte Haltung in der Ampel gebe.