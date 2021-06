Knapp 100 Tage vor der Bundestagswahl am 26. September wollen CDU-Chef Armin Laschet und CSU-Chef Markus Söder heute das Programm der Union vorstellen.

Nach dem am späten Sonntagabend von den Präsidien vereinbarten Entwurf zieht die Union mit einer Absage an Steuererhöhungen und einer Entlastung von kleinen und mittleren Einkommen in den Wahlkampf. Der Solidaritätszuschlag soll schrittweise ganz abgeschafft werden – er betraf zuletzt nur noch Besserverdiener.