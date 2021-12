Die Regierung halte ihr Vorgehen beim Nachtragshaushalt für verfassungskonform, sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit. Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit äußerte indes nicht nur die Union. So erklärte der unabhängige Beirat des Stabilitätsrats, es widerspreche der Intention der Schuldenbremse und es berge "erhebliche verfassungsrechtliche Risiken", die derzeit geltende Ausnahmeklausel dafür zu nutzen, nicht krisenbezogene Maßnahmen zu finanzieren oder vorzufinanzieren.

Das Bundeskabinett hatte am Montag einen Nachtragshaushalt für milliardenschwere Investitionen in Klimaschutz und Digitalisierung auf den Weg gebracht. Finanzminister Christian Lindner (FDP) sagte am Montag in Berlin: "Das ist ein Signal unserer Handlungsfähigkeit und es ist Ausdruck von Gestaltungswillen."