Bildrechte: picture alliance/dpa | Fabian Sommer

Wahlprogramm Union will Schuldenbremse für Länder lockern

Hauptinhalt

30. November 2024, 17:59 Uhr

Die Union will eine Lockerung der Schuldenbremse für die Bundesländer ermöglichen. Außerdem plädiert die Partei für eine "moderate" Erhöhung des Spitzensteuersatzes. Am 17. Dezember will die Union ihr Programm für die Bundestagswahl vorstellen.