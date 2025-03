Union, SPD und Grüne haben sich auf einen Kompromiss für das schuldenfinanzierte Finanzpaket für Verteidigung und Infrastruktur verständigt. Er sei "sowohl in der Sache als auch mit dem Ergebnis sehr zufrieden", sagte Unionsfraktionschef Friedrich Merz (CDU) am Freitag in Berlin. Demnach wurde der Kompromiss von seiner Fraktion einstimmig angenommen. Die Grünen konnten in den Verhandlungen deutliche Änderungen ausverhandeln. Die Stimmen der Partei sind für die notwendige Zweidrittelmehrheit im Bundestag zur Änderung des Grundgesetzes unverzichtbar.