In der Union rumort es nach dem Debakel bei der Bundestagswahl gewaltig. Der CDU-Politiker und einstige Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion (2000 bis 2004) Friedrich Merz äußerte scharfe Kritik am Verhalten der Schwesterpartei CSU während des Wahlkampfes.

Merz erklärte in einem Newsletter, das Jahr 2021 markiere einen "Tiefpunkt unserer Zusammenarbeit und unseres Umgangs" miteinander. Das sei stillos, respektlos und streckenweise rüpelhaft gewesen. Von Seiten der CSU und ihres Parteichefs Markus Söder hatte es während des Wahlkampfs immer wieder kritische Töne in Richtung des Unionskanzlerkandidaten und CDU-Chefs Armin Laschet gegeben, dem Söder im Machtkampf um die Kanzlerkandidatur der Union unterlegen gewesen war.

Günther: "Mangel an Zusammenhalt." Bildrechte: imago/Metodi Popow

Auch der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Daniel Günther beklagte den Mangel an Zusammenhalt im Wahlkampf der Union. Der CDU-Politiker sagte beim Schleswig-Holstein-Tag der Jungen Union am Samstag in Meldorf, natürlich sei Armin Laschet kein Grund gewesen, weshalb die Menschen im Wahlkampf zur CDU gekommen seien. Doch Laschet sei nicht allein für das Wahlergebnis verantwortlich. Nicht alle hätten an einem Strang gezogen. Der Kanzlerkandidat sei im Regen stehen gelassen worden.