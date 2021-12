Wir sehen mit unserer Ostbrille gern über die Probleme im Westen hinweg. Nehmen wir den Kohleausstieg. Da reden wir oft von der Angst, ein zweites Mal einen wirtschaftlichen Absturz in den ostdeutschen Revieren zu erleben wie in den 90er-Jahren. Aber in Nordrhein-Westfalen ist es ganz ähnlich. Denn in den 80er- und 90er-Jahren gingen dort Steinkohleförderung und Stahlproduktion den Bach runter. Nun kommt auch in Nordrhein-Westfalen mit dem Ausstieg aus der Braunkohle eine zweite Welle des Strukturwandels. Die Folgen sehen im Ruhrgebiet genauso aus wie in der Lausitz oder im mitteldeutschen Revier. Eine Reise nach Duisburg oder Mühlheim kann da den Blick schärfen.