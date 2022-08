Wahrscheinlich in den ersten Dezemberwochen werden sich Kanzler, Wirtschaftsminister, der Ministerpräsident von Niedersachsen, wenn nicht sogar der Bundespräsident nach Wilhelmshaven aufmachen. Dort wird ein großes Schiff kommen und am ersten deutschen LNG-Terminal anlegen. Die Hände der Politiker werden an einem Ventilrad drehen und alle sich loben: So schnell sei noch nie ein Infrastrukturprojekt verwirklicht worden. Innerhalb eines halben Jahres entstanden Terminal plus 26 Kilometer Pipeline. Das ist ein Rekord für deutsche Verhältnisse.