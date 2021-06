Es steht der Co-Vorsitzende Robert Habeck allein in einem großen Raum. Dessen Haare sind zerzaust, das Hemd zerknittert, was zumindest schon fast Tradition hat. Habecks Statement wird online gestreamt. Man hat fast schon Mitleid, als er dort so einsam eingestehen muss, dass die Grünen im Bund es den Wahlkämpfern in Sachsen-Anhalt in den vergangenen Wochen nicht leichtgemacht hätten.