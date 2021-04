Malermeister, geboren in Weißwasser. In der DDR zur Schule gegangen. Nach der Wende Ausbildung, Meisterprüfung, eigener Betrieb. Und dann der Schritt in die Politik. Heute ist Tino Chrupalla einer von zwei Vorsitzenden der AfD. Ein Spitzenpolitiker, der sich in Interviews und Live-Schalten allerdings mal verhaspelt, dem man seine sächsische Herkunft immer noch anhört. Chrupalla: Ein Ossi, der es geschafft hat. Als Spitzenkandidat für die Bundestagswahl gilt er als gesetzt.

Als Spitzenkandidat für die Bundestagswahl gilt Tino Chrupalla als gesetzt. Bildrechte: dps Die AfD gibt sich gern als einzig wahre Volkspartei, obwohl auch in ihrer Bundestagsfraktion fast 80 Prozent Akademiker sitzen. Die "volksnah"-Masche zieht vor allem im Osten. Denn viele dort haben das Gefühl, dass die "Wir sind das Volk"-Sprechchöre weder damals noch heute in Berlin gehört werden. Ob das tatsächlich so war und ist, darüber lässt sich streiten. Dem Gefühl der Ungerechtigkeit können Fakten schwer etwas entgegensetzen. Die AfD hat da die richtige Ansprechhaltung gefunden. Egal wie irrational die Angst eines Bürgers ist, bei der AfD wird sie vermeintlich ernst genommen. Hinzu kommen zahlreiche Bonbons, die die Partei in ihrem Wahlprogramm verspricht. Im Grunde will sie von allem mehr: Mehr Geld für deutsche Familien, ostdeutsche Rentner und ländliche Gegenden. Wie das alles finanziert werden soll, ist offen. Dass einige Punkte wegen ihres diskriminierenden Charakters wohl kaum mit dem Grundgesetz vereinbar sind, scheint egal.

Die AfD trifft einen Nerv

Ob realistisch oder nicht, mit ihren Versprechen trifft die AfD einen Nerv. Denn im Osten haben sich einige noch nicht an die Marktwirtschaft gewöhnt. In der DDR war es anders: Die Mieten haben noch nicht die Hälfte der Einkommen verschlungen, um einen Kita-Platz zu bekommen, musste man nicht monatelang am Telefon hängen. Vermeintliche Bedrohungen von außen etwa durch tausende Flüchtlinge gab es nicht. In den Augen der heute Enttäuschten hat sich der Staat damals noch gekümmert. Die AfD ist im Gegensatz zu den anderen Parteien hinsichtlich der Wendezeit unbelastet. Für die Währungsreform, Treuhand und Co trägt die 2013 gegründete Partei keine Verantwortung.

Treue trotz Verfassungsschutzbeobachtung

In der wöchentlichen Kolumne "Unter der Lupe" gibt Hauptstadt-Korrespondentin Sarah Frühauf ihre persönliche Meinung zum politischen Geschehen ab. Bildrechte: MDR Ihre ostdeutsche Wählerschaft scheint der AfD treu ergeben. In Thüringen zum Beispiel liegt die Partei in der Wählergunst deutlich über 20 Prozent. Und das, obwohl der Landesverband seit mehr als einem Jahr unter Beobachtung des Verfassungsschutzes steht. In den AfD-Ostverbänden trägt man die Titel "Verdachtsfall" fast schon wie eine Auszeichnung vor sich her. Sie sehen die Beobachtung nicht als Zeichen dafür, dass sie in den eigenen Reihen offenbar Mitglieder mit demokratiefeindlichen Tendenzen sitzen haben, laut Verfassungsschutz Rechtsextreme. Nein, die Ost-AfD glaubt, das Vorgehen des Verfassungsschutzes beweise nur, dass sie den anderen Parteien zu gefährlich werden könne. Doch der Verfassungsschutz ist qua Gesetz eine unabhängige Behörde. Wer das anzweifelt, zweifelt die Grundfeste der staatlichen Ordnung an.

Interne Grabenkämpfe könnten gefährlich werden

Im Süden und Westen der Republik, bei den Wahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz hat die Partei zwar Prozentpunkte verloren. In Ostdeutschland ist sie aber weiter auf Erfolgskurs. Noch. Das Beispiel des Thüringer Landesverbandes zeigt, dass die AfD im Osten wohl keine Angst vor der möglichen Beobachtung der Gesamtpartei haben muss, doch die internen Grabenkämpfe könnten ihr gefährlich werden.