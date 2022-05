Zuletzt saßen wir abends beisammen. Sieben Männer zwischen 30 und 58 Jahre. Die Jüngeren forderten mehr Engagement, ja sogar deutsches Eingreifen in der Ukraine. Auf meine Frage, wer das denn tun solle, die klare Antwort: die Bundeswehr. Kein Einzelfall. Die Jüngeren, so hat der Philosoph Jürgen Habermas beobachtet, "erwecken den Eindruck, als habe sie die völlig neue Realität des Krieges aus ihren pazifistischen Illusionen herausgerissen."

Nur mit persönlichen Konsequenzen ist es dann nicht so weit her. Sie selbst wollen sich die Hände nicht mit Waffenöl und Maschinenpistole schmutzig machen. An unserem Tisch hatte keiner der vier Jüngeren einen Wehrdienst absolviert. Das hatten nur wir drei Älteren: 52, 57 und 58 Jahre alt. Damit wird man kaum einen Aggressor aufhalten können. Während viele Jüngere "den ungebrochenen Mut der Soldaten und Kampf der rekrutierten Jahrgänge" in der Ukraine bewundern, so Habermas, setzen sie "auf Berufsheere, die wir bezahlen, um uns gegebenenfalls nicht selbst mit der Waffe in der Hand schützen zu müssen, sondern von Berufssoldaten schützen zu lassen."