So ist es kein Wunder, dass CSU-Chef Markus Söder mit seiner zupackenden, dynamischen Vorgehensweise vielen in der CDU, in der CSU sowieso als Heiland erscheint. Als ein moderner Konservativer wie Sebastian Kurz in Österreich. Söder ist kein Musterexemplar für einen Kanzlerkandidaten, Populismus ist ihm durchaus eigen. So wird gern jetzt aus Laschet-Kreisen gestreut, Söder agiere wie Trump, spiele ein gefährliches Spiel, wenn er gegen die CDU-Parteigremien den Widerstand der Basis organisiere. Es ist umgekehrt. Sowohl Trump als auch Söder kann das nur gelingen, weil die CDU-Spitze in weiten Teilen nicht wahrnehmen will, was die Basis denkt.