Statt alle drei Wochen mit dem sinnlosen Ritual von endlosen Nachtsitzungen so zu tun, als müsse man vor Sonnenaufgang das Land vor dem Untergang retten, braucht es erst einmal eine klare Strategie – mit klaren Regeln und ohne überbordende Bürokratie. Wir müssen endlich unsere technologischen, diplomatischen und fachlichen Möglichkeiten nutzen, um trotz Virus in die Normalität zurückzukehren und gleichzeitig die Menschen so gut es geht vor einer Infektion zu schützen. Und die Bürger müssen es natürlich auch selbst tun. Noch immer aber scheint die Politik zu glauben, dass die Pandemie eine temporäre Krise sei und es danach so weitergeht wie zuvor. Ein Fehlglaube! "Wir müssen uns darauf einstellen, es wird kein Danach wie das Davor geben", so Herfried Münkler, "sondern wir werden in ein Jahrhundert der Pandemien hineingehen und da ist das, was wir jetzt erleben, ein Durchlauf, aus dem wir lernen müssen."