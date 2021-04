Meine Familie hatte sich vergangenes Weihnachten geschworen, an Ostern das nachzuholen, was zu dem Zeitpunkt nicht möglich war: Ich habe mir während der letzten Monate also ausgemalt, wie wir gemeinsam befreit vom Virus in ein Restaurant gehen, mit Freunden in Parks picknicken und vielleicht sogar zu einer Open-Air-Veranstaltung gehen. Dabei musste ich immer an Goethes Osterspaziergang denken:

Ich höre schon des Dorfs Getümmel,

hier ist des Volkes wahrer Himmel,

zufrieden jauchzet groß und klein:

Hier bin ich Mensch, hier darf ichs sein. Johann Wolfgang von Goethe 1749 - 1832

Sarah Frühauf wirft einen Blick zurück auf die letzten Monate während der Corona-Pandemie. Bildrechte: MDR Doch der Mensch darf gerade nicht so viel. Die dritte Welle rollt nicht nur auf Deutschland zu, sie hat das Land mit voller Wucht getroffen. Ja, ich bin enttäuscht. Genervt. Will nicht mehr. In den sozialen Netzwerken kursiert seit ein paar Tagen der Begriff "mütend". Eine Wortneuschöpfung aus wütend und müde. Passt, dachte ich. Doch dann fragte ich mich: Warum bin ich eigentlich so müde? Und auf wen so wütend?

Corona-Krise ist permanent präsent