Christian Lindner ist wieder da. Vor einem Jahr lagen die politischen Nachrufe auf den FDP-Parteivorsitzenden in den Schubladen und auf den Servern der Redaktionen schon parat. Durch eine Serie von Wahlniederlagen, wie bei der Europa-Wahl mit gerade 5,4 Prozent und dem Scheitern an der Fünf-Prozent-Hürde in Brandenburg und Sachsen, hatte Lindners Image ein paar deutliche Kratzer am Lack abbekommen. Außerdem wirkte immer noch der überstürzte Ausstieg aus den Koalitionsverhandlungen mit Union und Grünen 2017 nach.